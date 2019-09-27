Челябинск, 27 сентября, 2019, 19:53 — ИА Регнум. В Челябинске уже отапливается большая часть жилого фонда. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Josh Wedin

Отопительный сезон был начат 25 сентября. К 30 сентября мэрия обещает дать тепло во все квартиры. Кроме того, отопление подано практически во все социальные объекты.

После 30 сентября специалисты управляющих компаний и теплоснабжающих организаций будут отрабатывать заявки населения о нарушениях с пуском тепла.

Как сообщало ИА REGNUM, также отопительный сезон стартовал по всей области. Губернатор Алексей Текслер собирает жалобы граждан. В его Instagram-аккаунте с жалобами уже отметились некоторые жители, в том числе и из Челябинска.