Екатеринбург, 27 сентября, 2019, 19:52 — ИА Регнум. В Свердловской области снизилось число новых случаев заболевания ВИЧ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информполитики.

Эдвард Мунк. Мужчина и женщина. 1898

Как сообщили в свердловском минздраве, за первые восемь месяцев 2019 года количество новых случаев заражения снизилось на 9,6% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года. Число заболевших снижается уже второй год — в 2018 году снижение составило 11% по сравнению с показателями 2017 года.

По данным минздрава, ситуация улучшается благодаря профилактике заболевания и работе с выявленными больными. Ежегодно на наличие инфекции обследуются более 25% жителей региона.

Напомним, по информации областного Центра СПИДа, 85,9% жителей региона участвовали в профилактических мероприятиях по теме ВИЧ. 97,4% знают о необходимости тестирования на наличие инфекции.