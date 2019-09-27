Рига, 27 сентября, 2019, 19:36 — ИА Регнум. В 2019 году государственное акционерное общество Latvijas autoceļu uzturētājs потратило на поддержание дорожного фонда Латвии в рабочем состоянии 48 млн евро. Об этом извещает Dienas Business.

Отремонтировано 312 000 м2 асфальтового покрытия. Возобновлены многие дороги с гравийным покрытием, а реставрационные работы были выполнены на 82 000 км дорог этого типа.

На поддержание в нормальном состоянии асфальтового покрытия истрачено больше 20,7 млн евро. Уход за придорожной зоной: стрижка травы и кустарников, обновление обочины, уборка канав — обошёлся в 7,3 млн евро.

Затраты на организацию дорожного движения (обновлено 3134 дорожных знаков, восстановлено и заменено 5581 сигнальных столбов) составили 1,2 млн евро, замена и очистка водоотводных каналов составила 887 000 евро

За сбор мусора с придорожной зоны заплатили 400 000 евро. Общий государственный дорожный фонд Латвии превышает 20 000 км, из которых 9126 км, чуть меньше половины, это дороги с асфальтовым покрытием.