Симферополь, 27 сентября, 2019, 19:31 — ИА Регнум. Около 1500 пользователей сети интернет было выявлено и заблокировано правоохранителями в Крыму после трагедии в Керчи за пропаганду насилия в школах. Об этом 27 сентября сообщил начальник управления Генпрокуратуры РФ в ЮФО Константин Сомов на заседании Совета при полпреде президента РФ в ЮФО.

Иван Шилов ИА REGNUM Цифровой террор

Совет был посвящён профилактике экстремизма среди молодёжи. По словам Сомова, после трагических событий в Керчи ситуация была глубоко проанализирована, по Крыму были проведены масштабные мероприятия, в том числе около 300 обысков. Было выявлено и заблокировано более 1500 интернет-пользователей, пропагандировавших сообщества о насилии в школах.

Полученный опыт был решено распространить на другие регионы. В качестве примера реализации такого опыта была приведена ситуация в Адыгее, где был предотвращён террористический акт, запланированный молодым человеком в одном из учебных заведений.

Напомним, трагедия в Керчи произошла в октябре 2018 года. Студент колледжа открыл стрельбу и подорвал взрывное устройство в стенах учебного заведения, убив 20 человек и ранив 50, после чего учащийся покончил с собой.

Ранее ИА REGNUM сообщало о предотвращении теракта в городе Кушве Свердловской области. Двое подростков собирались напасть на учащихся техникума.