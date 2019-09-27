Гороховец, Владимирская область, 27 сентября, 2019, 19:22 — ИА Регнум. В Гороховецком районе Владимирской области ликвидированы две несанкционированные свалки. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

На территории муниципальных образований Куприяновское и Денисовское в районе деревни Кошелиха и поселка Пролетарский сотрудники прокуратуры обнаружили места несанкционированного складирования отходов потребления. Через суд администрации муниципалитетов обязали ликвидировать свалки.

Гороховецкий районный суд удовлетворил иски прокуратуры. Администрации приняли меры к исполнению судебных требований.