Милан, Италия, 27 сентября, 2019, 19:10 — ИА Регнум. Лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини уважает молодых участников климатических митингов «больше, чем взрослых, которые используют» митингующих в своих целях, заявил Сальвини в пятницу, 27 сентября, передаёт информагентство ANSA.

Dario Chiericoni Маттео Сальвини

Он призвал участников митингов защищать климат в том числе и с помощью покупки итальянских продуктов: это пойдёт на пользу как здоровью, так и экологии, поскольку снизит транспортные расходы, отметил политик.

Как сообщалось ранее, в климатических митингах 27 сентября в Италии приняли участие около миллиона школьников и студентов.

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