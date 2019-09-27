Гавана, 27 сентября, 2019, 19:07 — ИА Регнум. В минувший четверг, 26 сентября, Соединенные Штаты объявили о применении санкций в отношении Рауля Кастро, бывшего кубинского лидера, обвиняемого в нарушении прав человека. Об этом сообщает испанское издание El Mundo. Государственный секретарь США Майк Помпео сказал по этому поводу, что Кастро, возглавляющий Коммунистическую партию, руководил системой, которая незаконно задержала тысячи кубинцев и в настоящий момент удерживает в тюрьмах больше ста политических заключенных.

Presidencia de El Salvador Рауль Кастро

Санкции предполагают, что бывший глава государства, брат покойного революционного вождя Фиделя Кастро, не сможет посещать Соединенные Штаты. Сам 88-летний Кастро едва ли планировал путешествие в США, отмечает El Mundo, но запрет затрагивает его ближайших родственников, в том числе его дочь Мариэлу Кастро Эспин, известную защитницу прав меньшинств, также агитирующую за распространение информации о ВИЧ. Она посещала Сан-Франциско и Нью-Йорк в 2012 году, вызвав протест у американских критиков семьи Кастро.

Помпео уточнил, что принятое решение, помимо всего прочего, связано с поддержкой, которую Рауль Кастро оказывает венесуэльскому лидеру левых взглядов Николасу Мадуро. «Соединенные Штаты твердо отстаивают права кубинского и венесуэльского народа», — заявил госсекретарь в официальном сообщении. «Мы продолжим пробовать все возможные дипломатические и экономические инструменты, чтобы помочь венесуэльцам добиться переходного процесса, которого они заслуживают», — добавил он.