Мурманская область рискует стать территорией вахтовиков — губернатор
Мурманск, 27 сентября, 2019, 19:03 — ИА Регнум. Главной задачей на предстоящее десятилетие новоиспеченный губернатор мурманской области назвал изменение ситуации с потерей населения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Люди бегут из Мурманской области, просто потому, что многим людям жить здесь некомфортно», — заявил на инаугурации Андрей Чибис.
По его словам, изменение ситуации должно стать главным индикатором эффективности работы региональной власти.
«Если все так пойдет и дальше, то в очень обозримом времени наша область станет территорией вахтовиков. А вахтовым методом мы не реализуем те приоритеты, которые стоят перед нашей страной, перед нашим Севером, перед стратегической и геополитической территорией. Ключевая задача нас с вами — переломить этот тренд», — заявил он.
В числе основных задач для решения проблемы Чибис назвал увеличение благосостояния северян.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году миграционные потери Мурманской области превысили 4 тыс. человек.