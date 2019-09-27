Нью-Йорк, США, 27 сентября, 2019, 19:01 — ИА Регнум. Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео «на полях» 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН завершилась менее чем через час после начала, сообщает 27 сентября Интерфакс.

Mid.ru Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео

По информации агентства, переговоры Лаврова и Помпео продолжались 48 минут.

Встреча проходила в закрытом для прессы режиме, при этом глава Госдепа отказался общаться с журналистами как до, так и после встречи.

Напомним, ранее в МИД России сообщали, что вместо нормализации российско-американских отношений на этой встрече придётся обсуждать недавние демарши Вашингтона с введением санкций против граждан РФ, поставлявших авиационное горючее для российской авиабазы в Сирии, и невыдачу виз США целому ряду членов российской делегации, направленной на Генассамблею ООН.