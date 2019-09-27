Миасс, Челябинская область, 27 сентября, 2019, 18:54 — ИА Регнум. В челябинском Миассе сотрудники скорой помощи отказались приехать к 86-летней женщине. Об этом пишут местные СМИ.

(сс) Jeremy Wong Старость

Тревогу в соцсетях подняла внучка женщины. По её словам, она звонила дважды медикам скорой помощи и просила приехать, но те отказались это сделать.

На станции скорой помощи Миасса журналистам пояснили, что ситуация не такая однозначная. Как пишет 74.ru, у старушки психическое заболевание, но при этом показаний для приезда скорой помощи не было. Диспетчер предложила внучке женщины вызвать врача.

Отметим, что многие интернет-пользователи заняли в основном отнюдь не сторону внучки. Многие отметившиеся в комментариях на местных форумах считают, что у скорой помощи есть более важные дела, чем приезжать на вызовы, которые не являются неотложными или экстренными.