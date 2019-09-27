Нью-Йорк, США, 27 сентября, 2019, 18:53 — ИА Регнум. Правительство Индии не борется с мирными гражданами, а ведет войну с терроризмом на своей территории, 27 сентября передает агентство Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Терроризм

«Именно поэтому наш голос против терроризма, чтобы предупредить мир об этом зле, звучит серьезно» , — заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди с трибуны ООН.

Индия отменила особый статус в своей части Кашмира, ввела в спорном регионе комендантский час и проводит регулярные контртеррористические операции. Пакистан обвиняет Индию в нарушениях прав человека в Кашмире.

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