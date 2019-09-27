Москва, 27 сентября, 2019, 18:41 — ИА Регнум. Заявление спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси о причастности России к скандальному разговору президента США Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским выглядит просто глупо, заявил 27 сентября член Совета федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

(сс) Gage Skidmore Нэнси Пелоси

По мнению российского политика, Нэнси Пелоси давно пора научиться ответственным заявлениям, а не проявлять неуёмное стремление к борьбе с Трампом.

«Спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси пора бы научиться делать ответственные заявления, а не только сотрясать воздух в неуёмном стремлении свалить Трампа. Россия не причастна к беседам Трампа с Зеленским — это всем ясно. Попытка привязать к ним Россию выглядит просто глупо», — написал Пушков в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября Нэнси Пелоси заявила, что Россия причастна к скандалу, образовавшемуся вокруг разговора Трампа с Зеленским.

Ранее внутриполитические противники президента Трампа утверждали, что в ходе этого разговора Трамп давил на Зеленского с целью получить компромат на Джо Байдена, который может стать его конкурентом на следующих выборах президента США.