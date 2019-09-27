Ярославль, 27 сентября, 2019, 18:37 — ИА Регнум. В Ярославле представлен проект волейбольного центра, в котором может пройти чемпионат мира по волейболу 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области. Проект предполагает строительство двух зданий — непосредственно волейбольного центра и корпуса для пляжного волейбола. Если брать главное здание, то предполагается возведение главного и тренировочного зала, а также специальной реабилитационной зоны. Площадь центра составит 27 тысяч квадратных метра. Игровой зал для матчей чемпионата мира по волейболу способен принять 6 тысяч зрителей. Новый комплекс должен способствовать развитию ярославского волейбола.

Yarregion.ru Макет волейбольного центра

«За 30 лет наш клуб подготовил более 30 призеров и чемпионов мира и Европы, мастеров спорта России и международного класса. Несомненно, с появлением нового спортивного дворца позиции ярославского волейбола станут еще более крепкими» , — заявил президент волейбольного клуба «Ярославич» Сергей Шляпников.

Yarregion.ru Игровой зал

Согласно государственному контракту, размещенному на сайте госзакупок, проект волейбольного комплекса должен быть сдан к 15 декабря этого года, стоимость работ составляет более 109 миллионов рублей. Подрядчиком по разработке проектно-сметной документации выступает группа компаний ЕКС. Помимо волейбольных залов, в спорткомплексе запланировано размещение зоны СПА, олимпийского бассейна для проведения соревнований на «короткой» воде, а также детского центра с бассейном для обучения плаванию.