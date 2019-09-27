Киев, 27 сентября, 2019, 18:20 — ИА Регнум. Украине важно завершить процесс создания независимой государственной компании-оператора по управления газотранспортной системы, чтобы разрушить монополию «Газпрома» в сфере транзита. Об этом 27 сентября в эфире одного из украинских телеканалов заявила энергетический эксперт Мария Яковлева.

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Она сообщила, что Киев сможет заработать намного больше средств, если предложит европейским компаниям напрямую контрактировать объемы прокачки российского газа по украинской ГТС.

«Ту стратегическую ошибку, которую допускала украинская власть за время существования независимой Украины, самое время сегодня исправить и лишиться шантажа России, не контрактироваться с ней, а заключит контракты с европейскими компаниями. Это можно было сделать еще два года назад, это можно сделать сейчас. Убили дракона, появился новый дракон. Назначен новый Кабмин, который делает тоже самое, что и предыдущий», — отметила Яковлева.

Она также призвала Киев не отдавать украинскую ГТС в аренду и не создавать консорциум по её управлению. Эксперт считает, что Киев унижает себя и украинцев, ведя газовые переговоры с Кремлем.

«Украина — крупнейшая страна в Европе, которая имеет самую мощную газотранспортную систему. Ежегодные доходы в бюджет на уровне 2−3 млрд долл могут увеличиться, но к сожалению, украинская власть ничего не делает для того, чтобы эти доходы появились. Кроме того, что она унижает себя, унижает и весь свой народ… Могла бы все самостоятельно решить. Для этого нужен независимый оператор ГТС, который может заключить долгосрочные контракты с европейскими компаниями, потому что именно европейские компании покупают российский газ, который идет по нашей территории», — напомнила Яковлева.