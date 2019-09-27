США вытерли ноги о Владимира Зеленского – Николай Платошкин
Москва, 27 сентября, 2019, 18:09 — ИА Регнум. Сторонники президента США Дональда Трампа, видимо, получили доказательства того, что Демократическая партия просила компромат на его соратников от украинских властей. Об этом 27 сентября заявил заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее была опубликована стенограмма телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля. Противники Трампа пытаются использовать этот разговор как повод для организации импичмента главы Белого дома. Между тем спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что к этому скандалу причастна Россия.