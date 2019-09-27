Ростов-на-Дону, 27 сентября, 2019, 18:01 — ИА Регнум. Севастопольских правоохранителей поймали на формальном подходе к работе по противодействию экстремизму. Об этом 27 сентября заявил на заседании совета при полпреде полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов.

tpsdave Севастополь

«В Севастополе были выявлены факты «формализма в работе по профилактике экстремизма, проводимой на муниципальном уровне», — уточнил полпред.

Он также отметил, что в городе остается неурегулированным вопрос совершенствования нормативно-правовой базы в сфере противодействия терроризму и экстремизму на муниципальном уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Устинов заявил о том, что в Республике Крым активизировали работу организации, распространяющие экстремистскую идеологию.