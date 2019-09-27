Владимир, 27 сентября, 2019, 17:50 — ИА Регнум. Во Владимире завершено расследование уголовного дела 16-летней школьницы, которую подозревают в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Владимирской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В июне девочка продала 0,72 грамма наркотической смеси своей подруге. Сотрудники правоохранительных органов задержали её на месте преступления. Школьница воспитывается в многодетной неполной семье. В преступлении она призналась, объяснив, что хотела заработать денег на маникюр.

Уголовное дело, расследованное во взаимодействии с управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД, направлено в суд для рассмотрения по существу.