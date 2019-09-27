Ашхабад, 27 сентября, 2019, 17:48 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента Гурбангулы Бердымухамедова с 28-й годовщиной независимости Туркмении. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщает пресс-служба туркменского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Глава Китая отметил, что власти КНР уделяют большое внимание развитию сотрудничества с Туркменией.

«Готов совместно с Вами прилагать усилия для вывода китайско-туркменского стратегического партнерства на новую ступень во благо наших стран и народов», — подчеркнул Си Цзиньпин.

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