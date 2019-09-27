Симферополь, 27 сентября, 2019, 17:38 — ИА Регнум. По итогам исполнения бюджета Крыма образовался профицит — доходы в 2019 году превысили расходы более чем на 4 млрд рублей. Об этом 27 сентября журналистам сообщила исполняющая обязанности вице-премьера — министра финансов республики Ирина Кивико.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Республиканский бюджет исполнен в сумме 104,1 млрд рублей (98,3% к плановым назначениям на январь-август), по муниципальным образованиям — 28,1 млрд рублей (83,5% соответственно)», — уточнила Кивико.

Как сообщалоИА REGNUM, в 2019 году расходы государственного и муниципальных бюджетов Крыма выросли на 20% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.