Москва, 27 сентября, 2019, 17:36 — ИА Регнум. Московская теплоснабжающая организация ПАО «МОЭК» в полном объёме завершила мероприятия по подключению отопления в столице, сообщает 27 сентября пресс-служба организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

Отмечается, что по состоянию на 16:00 сегодняшнего дня теплом обеспечены все объекты Москвы, в том числе 33 323 жилых дома, 7 826 социальных объектов и 29 109 торговых помещений, офисов и прочих зданий.

Как сообщается, работы по подаче тепла прошли в штатном режиме, без сбоев в работе оборудования, однако в ряде случаев организациям, отвечающим за эксплуатацию внутридомовых сетей непосредственно в зданиях и жилых домах, потребовалось время для наладки внутридомовых систем.