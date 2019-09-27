Тамбов, 27 сентября, 2019, 17:27 — ИА Регнум. Очередную годовщину со дня основания Тамбовской области отметили торжественной церемонией, вручением государственных наград, а также спортивными соревнованиями, бесплатными посещениями музеев и катков для всех желающих, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Правительство Тамбовской области

27 сентября 1937 года Тамбовская область была образована как самостоятельный регион. В торжественной церемонии, посвященной этой годовщине, приняли участие глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, депутаты и делегации муниципальных образований.

В своем выступлении тамбовский губернатор отметил, что к очередному дню рождения область подошла с новыми успехами, масштабными переменами во всех сферах жизни. Тамбовщина прочно закрепилась в числе инвестиционно привлекательных регионов, с востребованным научно-образовательным потенциалом, богатыми трудовыми ресурсами. Будучи одним из аграрных лидеров страны, Тамбовская область уверенно наращивает свой промышленный потенциал в оборонной, химической, машиностроительной, обрабатывающей отраслях.

Значительно усилился международный интерес к Тамбовской области. Только в этом году в регионе побывали зарубежные делегации из Австрии, Сербии, Болгарии и других стран. Свое участие в предстоящей Покровской ярмарке подтвердили послы Японии, Франции и Люксембурга.

«Важнейшим ориентиром для эффективной работы органов власти по улучшению жизни наших граждан стали стратегические цели и задачи, поставленные президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. В этом году мы трудимся с удвоенной энергией, реализуя мероприятия национальных проектов. Практически в режиме онлайн работает вертикаль: федеральный центр — область — муниципальные образования. Как результат — динамичная работа по каждому проекту, что отмечено на правительственном уровне», — отметил Александр Никитин.

Тамбовская область уже входит в пятерку лучших в центральном округе по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Высокую оценку получило выполнение проекта «Формирование комфортной городской среды». По итогам конкурса министерства просвещения РФ в рамках профильного нацпроекта будут созданы три центра цифрового образования. В ближайшей перспективе многие социально-значимые объекты будут подключены к высокоскоростному интернету.

Тамбовщина является инициатором очень важных инновационных проектов. Например, по «Цифровизации АПК», созданию инновационного научно-технологического центра «Мичуринская долина», развитию технопарка «Миэлта», запуску управленческого конкурса «Лидеры Тамбовщины» и многих других.

Правительство Тамбовской области

Александр Никитин подчеркнул, что жителей области ждут серьезные преобразования абсолютно во всех сферах, это будет способствовать развитию как региона в целом, так и каждой его муниципальной территории.

Завершилась торжественная церемония вручением государственных наград Российской Федерации и наград Тамбовской области. Представители самых разных сфер и профессий получили дипломы из рук главы региона за значимый вклад в развитие области.

Активные тамбовчане получили возможность встретить День образования Тамбовской области согласно своим предпочтениям. Так, сегодня местные спортсмены провели матчевые встречи со сборными командами столицы, специально приехавшими в регион по обмену в рамках соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, подписанного между администрацией Тамбовской области и правительством Москвы. Кроме того, во всех крытых ледовых аренах региона сегодня организовано бесплатное массовое катание.

Правительство Тамбовской области

В честь дня рождения области для жителей и гостей региона сегодня организовано бесплатное посещение областных учреждений культуры. День открытых дверей проходит во всех областных музеях и картинной галерее.