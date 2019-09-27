Калининград, 27 сентября, 2019, 17:21 — ИА Регнум. Шесть детских садов в Калининградской области вошли в список 500 лучших дошкольных учреждений России, сообщает пресс-служба регионального правительства. Среди них — отделения дошкольного образования школы №2 Немана и гимназии «Альбертина», детский сад №3 Светлого, детский сад №5 Гусева, детские сады №3 и №23 Зеленоградска.

Пресс-служба Правительства Калининрадской области В ТОП-500 детских садов страны вошли шесть учреждений Калининградской области

Конкурса-смотр «Лучшие детские сады России 2019» проводился федеральным экспертным советом системы образования с учетом рекомендаций Минпросвещения России.