Ярославль, 27 сентября, 2019, 16:45 — ИА Регнум. АО «Ярославльводоканал» представил архитектурный макет очистных сооружений канализации на Ярославском градостроительном форуме. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. На градостроительном форуме впервые представлена секция водохозяйственного комплекса. Одна из главных задач — повышение качества питьевой воды и сточных вод. Специалисты Ярославльводоканала рассказали, как проходит очистка сточных вод в региональном центре. И обозначили приоритетное направление развития.

Ярославльводоканал Министр Владимир Якушев и губернатор Дмитрий Миронов на стенде «Ярославльводоканала»

«Среди всех объектов водохозяйственного комплекса очистные сооружения канализации заслуживают особого внимания, поскольку от эффективности их работы зависит качество воды, сбрасываемой в реку Волгу, а значит и экологическая обстановка в регионе. Понимая всю ответственность за сохранение водной среды, предприятие выбрало приоритетным направлением своей экологической политики модернизацию очистных сооружений», — отметил генеральный директор АО «Ярославльводоканал» Валерий Лещенко.

Все канализационные стоки Ярославля попадают на очистные сооружения Ярославского водоканала. Они состоят из трех очередей. Ежесуточно сюда попадает более 400 тысяч кубических метров сточных вод. На каждой из очередей стоки проходят механическую и биологическую очистку, а также обеззараживание ультрафиолетом. Для улучшения качества этого процесса водоканал проводит поэтапную реконструкцию сооружений. В 2015 году была отремонтирована третья очередь. В этом году началась модернизация второй очереди.

Ярославльводоканал Очистные сооружения в Ярославле

«В настоящее время проводятся работы по капитальному ремонту и модернизации сооружений механической очистки с установкой современного оборудования. Заключены договоры на разработку проектно-сметной документации по реконструкции комплекса биологической очистки с внедрением технологии удаления биогенных элементов и на строительство станции ультрафиолетового обеззараживания», — рассказала главный технолог АО «Ярославльводоканал» Светлана Паничева.

Тему современных методов очистки воды участники секции продолжили обсуждать на экспертной панели Ярославского градостроительного форума. Он проходит второй год подряд. На этот раз участниками форума стали более 700 человек, а деловая программа состояла из 10 секций. Открыли форум министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.