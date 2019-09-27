Екатеринбург, 27 сентября, 2019, 16:43 — ИА Регнум. На Среднем Урале установят ещё около 25 тысяч мусорных контейнеров в разных муниципалитетах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информполитики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мусорные контейнеры

В региональном минЖКХ пояснили, что сейчас в области установлено около 28 тысяч контейнеров на 13 тысячах 300 мусорных площадках. В регионе установят дополнительно 9 тысяч площадок и около 25 тысяч контейнеров для соблюдения всех необходимых санитарных норм.

На поддержку муниципалитетов — а наибольший дефицит по площадкам испытывают в 9 населённых пунктах, включая Первоуральск, Верхотурье и Горноуральский ГО — уже распределили 86 млн рублей из 128 млн выделенных на 2019 год.

Напомним, на Среднем Урале мусорные операторы закупят более 100 новых мусоровозов. Новая техника будет оснащена задней загрузкой, поэтому муниципалитетам предстоит ориентироваться на создание мусорных площадок с «евроконтейнерами».