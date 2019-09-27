Киев, 27 сентября, 2019, 16:10 — ИА Регнум. На 2020 год Киев планирует «дико» ограничить доходную часть местных бюджетов, что вызвало обеспокоенность мэров городов. Об этом 27 сентября в эфире одного из украинских телеканалов заявила внефракционный депутат Верховной рады Оксана Савчук.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев. Украина

«Мэры городов обеспокоены, потому что если анализировать структуру налогов, которые в прошлые годы и в этом году шли в местные бюджеты и, они не будут поступать с 2020 года. Наоборот водится дополнительная нагрузка. Это значит, что города будут дико ограничены в своем развитии. Вместо этого все деньги, которые будут зарабатываться, будут идти преимущественно на зарплаты. Сейчас это много кого волнует», — сказал Савчук.

Он сообщила, что Киев перераспределяет в центральный госбюджет акциз на топливо и налог на землю.

«В следующем году у некоторых городов будет на 50% меньше дохода от паевого участия. Не предусмотрена индексация земли — это налоги местных общин. Соответственно общины будут получать на уровне 2016 года. Нет четкого понимания, что будет с медицинской и образовательной субвенцией… Акциз на топливо, который забрали из городских бюджетов, будет идти в общий дорожный фонд. Поучается, что городские бюджеты будут существенно ограничены в своих доходах на следующий год», — рассказала Савчук.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что государственный бюджет на 2020 год нужно утвердить на новой налоговой базе и новых нормативных актах. По его словам, проект госбюджета нужно доработать с учетом поступления дополнительных доходов от легализации игрального бизнеса, добычи янтаря, отмены коррупционных льгот. Он призвал лишить крупный бизнес возможности «прятать доходы в офшорах».