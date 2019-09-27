Киев существенно ограничил доходы местных бюджетов на 2020 год
Киев, 27 сентября, 2019, 16:10 — ИА Регнум. На 2020 год Киев планирует «дико» ограничить доходную часть местных бюджетов, что вызвало обеспокоенность мэров городов. Об этом 27 сентября в эфире одного из украинских телеканалов заявила внефракционный депутат Верховной рады Оксана Савчук.
Он сообщила, что Киев перераспределяет в центральный госбюджет акциз на топливо и налог на землю.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что государственный бюджет на 2020 год нужно утвердить на новой налоговой базе и новых нормативных актах. По его словам, проект госбюджета нужно доработать с учетом поступления дополнительных доходов от легализации игрального бизнеса, добычи янтаря, отмены коррупционных льгот. Он призвал лишить крупный бизнес возможности «прятать доходы в офшорах».