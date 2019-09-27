Москва, 27 сентября, 2019, 16:09 — ИА Регнум. Если правительство РФ повысит размер потребительской корзины, то в стране статистически станет больше бедных людей, что будет прямо противоречить указаниям главы государства о необходимости снизить число бедных граждан РФ в несколько раз. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября заявил экономист Олег Комолов, комментируя распоряжение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева пересмотреть потребительскую корзину.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Комолов обратил внимание на то, что потребительская корзина — это абстрактная категория, которая используется для того, чтобы, ориентируясь на неё, определять количество людей, находящихся за чертой бедности. Экономист отметил, что, по последним данным, в настоящее время в России почти 20 млн человек находятся за чертой бедности.

«Важно понимать, что существующий размер потребительской корзины очень мал и по сравнению с европейскими странами он просто неприлично низок. По европейским меркам у нас около половины населения живут за чертой бедности, — сказал Комолов. — Таким образом, если правительство ставит перед собой задачу повысить размер потребительской корзины, то [это означит, что ] в стране статистически вырастет количество бедных людей. А это очень странно, так как президент призывал снизить количество бедных в несколько раз. Однако если у нас Росстат будет фиксировать всё большее количество бедных из-за качественного роста потребительской корзины, то, естественно, это будет противоречить указам президента».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, перечень поручений главы правительства составлен по итогам сентябрьской программы «Диалог», в ходе которой Медведев общался с предпринимателями и экспертами в прямом эфире. Тогда он заявил, что нужно отказаться от минимального набора продуктов в пользу базового, который составляет основу здорового рациона человека.