Самара, 27 сентября, 2019, 16:06 — ИА Регнум. Проект реновации 112 квартала в историческом центре Самары решено отправить на доработку. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба городской администрации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость. Многоэтажные дома

По сообщению чиновников, проектировщики выполнили проект застройки 112-го квартала в Самаре нестандартно, спроектировав многоуровневое и многофункциональное зонирование.

По мнению городских архитекторов, проект является интересным с точки зрения развития территории и его дизайна.

По словам главы города Елены Лапушкиной, развитие Самары невозможно без возведения новых зданий и сооружений. При этом очень важным является сохранение уникального исторического облика города.

Глава Самары также подчеркнула, что при планировании нового строительства в городе, необходимо учитывать архитектурные особенности уже существующей застройки и ландшафта, а также сохранить историко-культурную среду города.

Отмечается, что члены градостроительного совета согласились, что в 112 квартале необходимо провести реновацию. А представленный проект они решили отправить на доработку для приведения его в соответствие с регламентами охранных зон.