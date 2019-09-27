Грозный, 27 сентября, 2019, 15:57 — ИА Регнум. Число туристов, посещающих Чечню, увеличивается из года в год. Посмотреть на успехи республики, насладиться видами природы, вкусом минеральных целебных источников приезжают гости не только из регионов России, но и из-за рубежа. Так, только в первом полугодии 2019 года Чечню посетили более 100 тыс. туристов. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Только за первое полугодие текущего года Чечню посетило свыше 100 тысяч человек из более 70 стран. Согласно статистике количество иностранных туристов, посетивших республику, выросло на 60%. Их число продолжает расти», — написал Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Отмечая успехи туристической отрасли, чеченский лидер высказал слова поздравления министру Чечни по туризму Муслиму Байтазиеву и всем работникам туриндустрии с Всемирным днем туризма. По словам Кадырова, этот праздник для республики, обладающей богатым туристическим потенциалом, является особым.