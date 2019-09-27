В действиях Медведева разглядели подготовку к борьбе за пост президента РФ
Москва, 27 сентября, 2019, 15:55 — ИА Регнум. В последнее время премьер-министр РФ Дмитрий Медведев очевидно зачастил с социальными инициативами, что может объясняться его планами занять президентский пост после 2024 года. Это 27 сентября предположил экономист Олег Комолов, комментируя корреспонденту ИА REGNUM распоряжение главы правительства РФ пересмотреть потребительскую корзину РФ.
По мнению Комолова, можно сформировать любую потребительскую корзину и обосновать ею любой прожиточный минимум и минимальную зарплату, однако если перераспределение национального дохода внутри страны не поменяется, то уровень жизни населения от этого не вырастет. Экономика, как отметил эксперт, найдёт множество способов обойти эти нововведения правительства.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минфину проработать переход на потребительскую корзину, новый вариант которой должен быть сформирован к 2021 году, исходя из набора продуктов для полноценного «здорового питания различных групп населения».