Москва, 27 сентября, 2019, 15:55 — ИА Регнум. В последнее время премьер-министр РФ Дмитрий Медведев очевидно зачастил с социальными инициативами, что может объясняться его планами занять президентский пост после 2024 года. Это 27 сентября предположил экономист Олег Комолов, комментируя корреспонденту ИА REGNUM распоряжение главы правительства РФ пересмотреть потребительскую корзину РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Нетрудно заметить, что Медведев в последнее время зачастил с социальными инициативами. Какой-то крен влево у этого либерального политика, что, возможно, объясняется тем фактом, что он претендует на должность президента после 2024 года, — сказал экономист. — Какой-то налёт популизма слышится в его словах, так как заявления и обещания могут быть любыми, но вопрос в том, есть ли под ними экономический базис, будет ли действительно меняться экономическая политика государства».

По мнению Комолова, можно сформировать любую потребительскую корзину и обосновать ею любой прожиточный минимум и минимальную зарплату, однако если перераспределение национального дохода внутри страны не поменяется, то уровень жизни населения от этого не вырастет. Экономика, как отметил эксперт, найдёт множество способов обойти эти нововведения правительства.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минфину проработать переход на потребительскую корзину, новый вариант которой должен быть сформирован к 2021 году, исходя из набора продуктов для полноценного «здорового питания различных групп населения».