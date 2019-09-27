Чебоксары, 27 сентября, 2019, 15:50 — ИА Регнум. Декаду прохладной погоды в Чувашии со среднесуточной температурой воздуха ниже +8 градусов сменит небольшое тепло. В предстоящие выходныеблагодаря антициклону в республике потеплеет. Ожидается вполне комфортная погода без осадков со слабым ветром, из-за облаков начнет выглядывать солнце. В дневные часы термометры покажут от 6 до 11 градусов тепла, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Поленов Василий Дмитриевич. Золотая осень

В понедельник в Чувашии начнет сказываться приближение атлантического циклона. Местами пройдут небольшие дожди, подует умеренный южный ветер. Но, несмотря на это, из-за повышения точки росы на улице станет заметно теплее.Во вторник, 1 октября, под влиянием теплого фронта погода будет дождливой и ветреной. В Чебоксарах в этот день может выпасть от 5 до 10 литров воды на квадратный метр земли. Местами даже возможна гроза. Атмосферное давление понизится до 734 миллиметров ртутного столба. Порывы южного ветра могут достигать 15 метров в секунду. Температура воздуха составит от 10 до 15 градусов тепла.

А затемв середине следующей неделинаступит долгожданная «золотая осень» с солнечной и теплой погодой, до +20 градусов. Это произойдет благодаря усилению казахстанского антициклона. В результате в Чувашию начнет поступать теплая воздушная масса со стороны Черного моря. Есть большая вероятность, что такая погода в Чувашии продлится до следующего полнолуния, которое произойдет 14 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 27 сентября - девятый день прохладной погоды со среднесуточной температурой ниже +8 градусов. Погода сейчас примерно на 5−7 градусов холоднее, чем должна быть в это время по климату, и на целый месяц опережает календарь.

Напомним, отопительный сезон в Чувашии стартовал с 21 сентября с подачей тепла в городе Чебоксары. К концу недели чувашский власти констатировали, что менее 80% объектов подключено в Вурнарском, Козловском, Комсомольском, Чебоксарском, Шумерлинском, Ядринском районах республики.

В целом по республике средний процент подключения к теплу составляет 93,6%.

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