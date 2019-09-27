Симферополь, 27 сентября, 2019, 15:41 — ИА Регнум. Задержан находившийся в розыске бывший начальник оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД Кабардино-Балкарии Сергей Р. Информация об этом и видео задержания появились в ряде СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

По данным источников, задержание было произведено в Крыму. При этом в чём подозревается высокопоставленный экс-полицейский, не уточняется. Сообщается лишь, что задержание провели сотрудники главного управления МВД по СКФО.

Стоит отметить, что в настоящее время официального подтверждения задержания экс-начальника ОРЧ СБ МВД по КБР пока нет.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года в Кабардино-Балкарии были задержаны 13 сотрудников МВД, в том числе заместитель начальника управления ГИБДД республики, а также начальники районных отделов полиции и отделений республиканского управления.

Им было предъявлено обвинение в организации и участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения, а также в получении взятки организованной группой в особо крупном размере. По данным следствия, с 2017 по 2018 год группа сотрудников МВД получила в виде взяток не менее 42 млн рублей за непрепятствование незаконному провозу через посты спиртосодержащей продукции.

Тогда же сообщалось, что остается неизвестным местонахождение еще одного фигуранта дела.