Ташкент, 27 сентября, 2019, 15:40 — ИА Регнум. Сегодня, 27 сентября, военным судом Узбекистана объявлен обвинительный приговор в отношении бывшего председателя Службы государственной безопасности (СГБ) республики Ихтиёра Абдуллаева и членов его преступного сообщества, говорится в сообщении Верховного суда Узбекистана.

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Отмечается, что на продолжавшемся в закрытом режиме более двух месяцев судебном заседании были допрошены подсудимые, выслушаны и исследованы показания более трёхсот потерпевших и свидетелей, исследованы доказательства, собранные органом предварительного следствия и всесторонне проверены доводы подсудимых.

«В итоге приговором суда Ихтиёр Абдуллаев признан виновным в организации преступного сообщества, получении взяток, заключении сделок вопреки интересам Республики Узбекистан, вымогательстве, хищении чужого имущества, нарушении таможенного законодательства в особо крупных размерах, в интересах организованной группы и преступного сообщества, и ряда других уголовно наказуемых деяний, путем злоупотребления должностными полномочиями, за что в совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы», — говорится в документе.

Также приговором суда осуждены: бывший заместитель председателя СГБ Джахангир Игамов к 16 годам, бывший советник председателя СГБ Алишер Ишанходжаев — 17 годам, бывший заместитель прокурора города Ташкента Ёркин Абдуллаев — 14 годам, бывший заместитель начальника управления по работе с кадрами министерства юстиции Юсуфбай Ходжаев — 8 годам, бывший заместитель Генерального прокурора Гайрат Хидоятов — 5 годам, бывший заместитель председателя Верховного суда Бахадыр Дехканов — 5 годам, бывший прокурор Наманганской области Улугбек Тошев — 5 годам лишения свободы, с лишением права занимать должностные и материально-ответственные положения на определенные сроки.

Остальным 15 подсудимым также были назначены наказания с учетом тяжести и общественной опасности их деяний, а также роли в совершённых преступлениях.

Кроме этого, судом приняты соответствующие меры, направленные на погашение причиненного подсудимыми материального вреда как государственным интересам, так и интересам юридических и физических лиц.