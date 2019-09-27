Вашингтон, 27 сентября, 2019, 16:05 — ИА Регнум. «Обманом и мошенничеством» назвал действия конгрессмена Адама Шиффа президент США Дональд Трамп 27 сентября в своем Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Американский лидер написал, что Шифф рассказал «Конгрессу, за которым наблюдали миллионы людей» несуществующую версию телефонного разговора. Трамп обвинил конгрессмена в том, что тот исказил слова, сказанные президентом США.

«Адам Шифф солгал Конгрессу и попытался обмануть американскую общественность. Он занимается этим уже два года», — отметил Трамп.

Действия парламентария американский лидер назвал мошенничеством, и призвал его немедленно уйти из Конгресса.

Как сообщало ИА REGNUM, телефонный разговор президента США с украинским коллегой Владимиром Зеленским стал причиной для скандала. Было опубликовано анонимное письмо, в котором Трампа обвиняли в давлении на президента Украины с целью начать расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына. Скандал стал поводом запустить процедуру импичмента.