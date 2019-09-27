Казань, 27 сентября, 2019, 15:26 — ИА Регнум. В финале всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» (входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей») принимают участие свыше 3000 специалистов в области программирования, дизайна и управления проектами из 77 регионов России.

Пресс-служба конкурса «Цифровой прорыв» Финал конкурса «Цифровой прорыв»

Финал проходит в формате хакатона, который уже стал крупнейшим в России и Европе.

Мероприятие проходит по трем направлениям. В основной программе финала соревнуются победители регионального этапа конкурса «Цифровой прорыв», проходившего с 6 июня по 28 июля в 40 городах России.

Также на площадке «Казань Экспо» отдельно соревнуются студенческие и школьные команды.

Команды финалистов «Цифрового прорыва» будут работать на площадке в течение 48 часов в круглосуточном режиме в двадцати тематических треках (номинациях), задания для которых разрабатывались совместно с партнерами конкурса. Среди них Государственная корпорация «Росатом», ПАО «МегаФон», Mail.ru Group, ПАО «Ростелеком», ПАО «Газпром нефть», ПАО «МТС», АО «ФПК», Фонд «Цифровая долина Сочи», Минкомсвязь России, Минпромторг России, Минздрав России, Минстрой России, Минтранс России, ФНС России, Росстат, Счетная палата России, Центральный банк России, Правительство Республики Татарстан, Ассоциация волонтерских центров.

Отдельная номинация финала подготовлена организатором конкурса — АНО «Россия — страна возможностей».

«Сегодня, когда мир стремительно меняется, конкурентоспособность страны и ее будущее определяется уже не наличием природных ресурсов и даже не технологиями. Она на самом деле определяется людьми — определяется вами. Вы и есть будущее нашей страны. Очень важно, что вам придется решать реальные задачи — не конкурсные или учебные, а реальные, от которых на самом деле зависит жизнь людей. И если вы успешно сможете их решить, вы сделаете жизнь людей, инфраструктуру своих городов чуть лучше. И это будет важным шагом не только в вашем личном развитии, но и в развитии вашего города, вашего региона и всей нашей большой и прекрасной страны», —отметил Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации.

«Задачи, которые стоят перед страной и регионами, а также компаниями и органами государственного управления, можно решить при помощи таких кадровых конкурсов, как «Цифровой прорыв». Кадры — это самое важный ресурс современной России, потому что именно они определяют то, какой будет наше с вами будущее. Сегодня мы принимаем лучших специалистов — есть идея продолжить эту добрую традицию и проводить финал конкурса в Татарстане каждый год», — сообщил Рустам Минниханов, Президент Республики Татарстан.

«Все задания, над которыми вы работали на региональном этапе, и которые выберете сегодня, разработаны в соответствии со стратегическими направлениями развития страны. Каждый из вас причастен к процессу цифровой трансформации — уже сейчас в нескольких регионах разрабатываются карты реализации предложенных вами проектов. Уверен, что по завершении конкурса и прекакселерационной программы их станет еще больше», — отметил Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей».

«Сегодня мы открываем хакатон, который подведет итоги последних шести месяцев упорной работы. Он уже стал крупнейшим в России и Европе, и у нас есть все шансы получить мировое первенство. На очном летнем этапе участники работали в мультидисциплинарных командах — на финале мы решили пойти дальше и попробовать новый формат. Сегодняшний хакатон будет проходить сразу по трем направлениям — одновременно на площадке работают три группы команд: школьные, студенческие и команды победителей региональных полуфиналов «Цифрового прорыва». Такой формат обеспечит обмен опытом, но и поможет всем участникам генерировать яркие, неожиданные идеи на стыке дисциплин, мнений и возрастов», — прокомментировал руководитель конкурса «Цифровой прорыв» Олег Мансуров.

Читайте ранее: Как хакатоны помогут решить проблему дефицита ИТ-специалистов в стране?

Школьный хакатон продлится 24 часа — в нем примут участие 500 учащихся старших классов из Республики Татарстан. Четыре направления заданий в одной номинации подготовлены совместно с генеральным партнером конкурса — фирмой «1С». Студенческий хакатон будет проходить в течение 48 часов. Участникам предложат разработать прототипы цифровых продуктов в пяти номинациях.

Читайте подробнее: У детского хакатона конкурса «Цифровой прорыв» появился новый партнер

Кроме того, в рамках финала для участников будет организована образовательная программа, в которую включены мастер-классы, воркшопы и лекции по 18 направлениям: публичные выступления, работа в команде, сквозные технологии, построение бизнес-модели и другие.

В течение хакатона с участниками будут работать свыше 165 отраслевых специалистов, а также 80 модераторов, каждый из которых будет закреплен за командами и курировать разработку продукта.

Также у участников финала будет возможность познакомиться и презентовать свои проекты представителям ведущих отраслевых компаний страны — партнеров конкурса.

Победителями основной программы хакатона, в котором принимают участие финалисты конкурса «Цифровой прорыв», станут 20 команд — по одной в каждой номинации. Они разделят между собой призовой фонд в 10 миллионов рублей. Победители конкурса будут определены вечером 29 сентября.

Напомним, конкурс «Цифровой прорыв"стартовал 3 апреля. Главная цель проекта — найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано 66 474 заявки из всех регионов России.

20 мая завершился этап онлайн-тестирования конкурса, всего к нему были допущены 37 566 зарегистрированных участников. 19 203 человека подтвердили свои компетенции, пройдя 132 577 тестов. Отборочный этап проходил по трем направлениям: информационные технологии, дизайн, управление проектами и бизнес-анализ.

Очные мероприятия проходили с 8 июня по 28 июля в 40 городах России в формате хакатонов — соревновательных мероприятий, где специалисты в сфере информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создавали прототипы цифровых продуктов.

Самые масштабные хакатоны конкурса прошли в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. На полуфиналах в этих городах встретились около тысячи специалистов в сфере ИТ, менеджмента и дизайна. В десятку городов с наибольшим числом конкурсантов также попали Ростов-на-Дону, Воронеж, Симферополь, Краснодар, Самара, Нижний Новгород и Екатеринбург. В каждом из них цифровые решения в рамках хакатона разрабатывали более сотни человек.

По результатам конкурса участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 000 рублей, а также получить грант от Фонда содействия инновациям на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность войти в преакселератор «Цифрового прорыва» и пройти обучение по специальной образовательной программе в сопровождении личного трекера с последующим финальным мероприятием в «Мастерской управления «Сенеж» — образовательном центре АНО «Россия — страна возможностей».

Экспертный совет и состав жюри конкурса «Цифровой прорыв» включает представителей таких крупных компаний как Государственная корпорация «Росатом», «Mail.ru Group», «МегаФон», «МТС».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» учреждена указом Президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.