Париж, 27 сентября, 2019, 15:18 — ИА Регнум. Бюджет 2020 года во Франции станет ответом «на ожидания французов», особенно после нескольких месяцев протестов «желтых жилетов», сообщает Le Figaro.

(сс) Patrice CALATAYU Протест «желтых жилетов»

«Кризис «желтых жилетов» и замедление глобального роста побуждают нас принимать решения, способствующие инвестициям и потреблению, а также учитывать ожидания французов», — заявили в министерстве финансов страны.

Проект бюджета предусматривает сокращение налогов для домашних хозяйств на сумму более 9 млрд евро и, соответственно, на 1 млрд евро для предприятий.

Кроме того, в проекте закона будет обещанное президентом Эммануэлем Макроном снижение подоходного налога на 5 млрд евро. Ожидается также отмена налога на жилье, что должно поддержать покупательную способность жителей Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным национального института статистики и экономических исследований (INSEE), уровень безработицы во Франции во втором квартале 2019 года упал до 8,5%.

Читайте также: Макрон приветствует решение о налоговых льготах для пожилых людей