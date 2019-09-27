Астана, 27 сентября, 2019, 15:15 — ИА Регнум. Министерство информации и общественного развития Казахстана предложило включить волонтерскую деятельность в трудовой стаж. Об этом завила председатель комитета по делам гражданского общества министерства Алия Галимова на заседании общественного совета в сфере информации и общественного развития, сообщает издание «Казахстанская правда».

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По её словам, нормы волонтеркой деятельности планируется учитывать при поступлении в высшие учебные заведения и колледжи республики. Кроме того, ведомство намерено разработать методику для оценки вклада волонтерской деятельности в социально-экономическое развитие страны.

Галимова добавила, что планируется также создать волонтерский совет с участие лидеров волонтерских организаций России и Казахстана. Для эффективной реализации программ будет создан проектный офис, а также реализован ряд других инициатив.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 2020 год в республике Годом волонтера. 2019 год в Казахстане был назван Годом молодежи.