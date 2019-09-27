Кампала, 27 сентября, 2019, 15:07 — ИА Регнум. Восточноафриканская комиссия языка суахили (KAKAMA) поздравила Правительство Уганды с созданием Совета языка суахили, главной задачей которого станет продвижение и развитие языка в стране.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Уганда

По информации танзанийского новостного издания «HabariLeo», Исполнительный секретарь Комиссии, ответственный за продвижение и развитие языка суахили для объединения населения стран Восточноафриканского сообщества (ВАС), профессор Кенет Симала отметил, что создание данного Совета Правительством Уганды является безусловно важным шагом, поскольку в соответствии с решением, принятым Кабинетом Министров ВАС, все страны сообщества продвигают язык суахили посредством различных мер, одной из которых является использование суахили в специализированных и официальных сферах. Кроме того, данные меры включают создание Советов языка суахили в странах ВАС.

По словам Сималы, создание Совета суахили в Уганде сильно облегчает задачу Восточноафриканской комиссии языка суахили.

Кроме того, как ожидается, в рамках мер по распространению языка суахили, африканский язык планируется ввести и в местных школах. Также определенные шаги по развитию языка предпринимают и другие восточноафриканские страны, например, Танзания и Кения, в которых суахили является официальным государственным языком, а также такие страны, как Руанда, Бурунди и Южный Судан, которые включили суахили в свои учебные программы.