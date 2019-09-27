Пхеньян, 27 сентября, 2019, 15:12 — ИА Регнум. ЮНИСЕФ — международная организация под эгидой ООН — отправила в Северную Корею девять автомобилей скорой помощи. Они необходимы для улучшения условий охраны здоровья новорождённых, детей и матерей, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Rock-cafe.info ЮНИСЕФ

Как выяснилось, в КНДР автомобили были доставлены ещё 11 сентября. Главной их задачей станет экстренная доставка детей и беременных женщин в больницы для оказания квалифицированной помощи. В настоящий момент ввиду дефицита медицинского транспорта и топлива многие граждане не могут получить помощь своевременно. Так, 60% детских смертей относится к новорожденным, которые погибают без врачебной опеки.

Оказание гуманитарной помощи, в частности — поставка механизированных средств передвижения — представляет особую сложность из-за строгого санкционного режима в отношении КНДР. Поэтому каждый такой проект очень важен, подчеркнули в ЮНИСЕФ.