Сеул, 27 сентября, 2019, 15:01 — ИА Регнум. Крупнейший южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor в течение пяти лет начнёт массовое производство беспилотных машин. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление компании.

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Ранее Hyundai Motor объявила о создании совместного предприятия с ирландской Aptiv по производству беспилотных автомобилей. Инвестиции в проект составляют 4 млрд долларов, а доли распределены поровну; штаб-квартира новой компании расположится в Бостоне. Hyundai намерена использовать разработки Aptiv, которая уже добилась успехов в создании технологий для автомобилей 4-го и 5-го уровней автономности. Это означает, что автомобили могут передвигаться без участия человека практически в любых условиях.

В свою очередь Hyundai обладает огромными промышленными возможностями, что позволит начать серийное производство уже до 2024 года.