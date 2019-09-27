Бишкек, 27 сентября, 2019, 14:59 — ИА Регнум. В 2018 году объем экспорта туристических услуг в Киргизии составил $453,4 млн (свыше 29,1 млрд рублей), а объем импорта — $275,5 млн (более 17,7 млрд рублей). Об этом сообщает пресс-служба национального статистического комитета.

На пляже озера Иссык-Куль. Киргизия

В течение минувшего года населению оказано туристско-экскурсионных услуг на 1 млрд 794 млн сомов (1,6 млрд рублей). А услуг, оказанных гостиницами и другими местами для краткосрочного проживания, — на 3 млрд 277 млн сомов (3 млрд рублей).

Оборот розничной торговли в сфере туризма сложился на уровне 23,4 млрд сомов (свыше 21,5 млрд рублей), что больше показателя 2017 года на 4,6%. А объем перевозок туристов превысил 6 млн 955 тысяч человек и увеличился лишь на 0,5%.

Промышленные предприятия Киргизии в 2018 году произвели товаров, способствующих развитию туризма, на 768 млн сомов (708 млн рублей), или на 8,5% больше, чем в 2017 году. Производство национальной одежды выросло в 3,1 раза, колпаков (национальных мужских головных уборов) — на 23%, и ковров — на 17,1%.

В 2018 году в сферу туризма в республике удалось привлечь около $60 млн (более 3,8 млрд рублей) прямых иностранных инвестиций, что в 3,5 раза больше показателя 2017 года. При этом поступление инвестиций из стран вне СНГ выросло в 3,4 раза, а из стран СНГ — в 5,1 раза.