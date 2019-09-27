Сеул, 27 сентября, 2019, 14:59 — ИА Регнум. Южная Корея осталась третьим по величине внешнеторговым партнёром Японии, несмотря на конфликт двух стран и введённые ранее экспортные ограничения со стороны Токио. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на Корейскую ассоциацию международной торговли (KITA).

Корея-Япония 1904-1905

По итогам июля экспорт из Японии в Южную Корею составил 4 млрд долларов, или 6,6% от всего объёма зарубежных поставок. Это на 5,6% выше по сравнению с июнем. Аналитики KITA отмечают, что именно в начале июля Токио ввёл ограничения на экспорт в Южную Корею ключевых материалов и компонентов для производства полупроводников, необходимых в индустрии высоких технологий и электроники. Впрочем, их поставки составляли лишь 1% от всего объёма экспорта, поэтому, вопреки ожиданиям, наблюдалась позитивная динамика по итогам месяца.

Кроме того, в августе, по данным правительства Японии, Южная Корея так же осталась на третьем месте по экспорту. Примечательно, что в августе конфликт двух стран лишь усилился, и Токио исключил Сеул из списка надёжных торговых партнёров.