Киев, 27 сентября, 2019, 14:57 — ИА Регнум. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк ушёл в отставку из-за конфликта с окружением президента Украины Владимира Зеленского, сообщило издание «Новое время» со ссылкой на собственные источники.

Rnbo.gov.ua Александр Данилюк (справа)

По их словам, во-первых, к уходу Данилюка причастен глава офиса президента Украины Андрей Богдан, который пытался влиять на решения СНБО.

Во-вторых, Данилюк якобы принял решение уйти под давлением украинского бизнесмена Игоря Коломойского, который хочет увеличить своё влияние на украинскую политику, отметили источники.

«Война серьезная», — сказал собеседник «Нового времени».

Как сообщил ресурс «Обозреватель», ранее Александр Данилюк написал заявление об отставке с поста главы СНБО. Возможно, он хочет стать послом Украины в США или Великобритании.