Тбилиси, 27 сентября, 2019, 14:48 — ИА Регнум. Грузинский спортсмен Лаша Талахадзе установил три мировых рекорда на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Паттайе (Тайланд) и в четвертый раз стал самым сильным тяжелоатлетом мира. Об этом 27 сентября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

M.sputnik-georgia.ru Лаша Талахадзе

В рывке грузинский чемпион зафиксировал вес 220 кг, установив очередной мировой рекорд, в толчке Талахадзе поднял 264 кг, улучшив свой же мировой рекорд.

Лаша Талахадзе выступает в весовой категории +109 кг. Ранее на чемпионатах мира в 2015, 2017 и 2018 годах спортсмен становился самым сильным тяжелоатлетом мира.