Анкара, 27 сентября, 2019, 15:28 — ИА Регнум. Министерство обороны Турецкой Республики со своего официального аккаунта в социальной сети Twitter разместило запись, в которой заявило: «25 сентября 2019 года между 10 и 12 часами 2 истребителя F-16 Командования Военно-воздушных сил Турции в районе восточного берега Евфрата вошли в воздушное пространство Сирии».

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС. Турция

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в предыдущем заявлении ведомство указывает, что полет пары истребителей F-16 ВВС Турции над восточным берегом Евфрата в Сирии состоялся 24 сентября 2019 года с 14 до 16 часов.

Напомним, что зона безопасности создаётся на севере Сирии силами Турции и США без согласия действующего легитимного правительства страны под руководством Башара Асада. Турция заявляет о своей приверженности принципу защиты территориальной целостности Сирии.