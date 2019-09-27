Ярославль, 27 сентября, 2019, 14:37 — ИА Регнум. Кировский районный суд арестовал оперативного дежурного Ростовского райотдела полиции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда. Полицейский обвиняется в получении взяток и пособничестве при мошенничестве. Как считают следователи, будучи участковым уполномоченным, помогал «черным риэлторам».

Арестованный полицейский

«В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве с квартирами, которое находится в производстве следственных органов СК России по Ярославской области, задержан седьмой фигурант. Им является сотрудник одного из территориальных отделов полиции, который, как следует из материалов уголовного дела, за денежное вознаграждение сообщал другим обвиняемым сведения об одиноких гражданах, в том числе пожилого возраста, имеющих в собственности квартиры. В настоящее время ему предъявлено обвинение в пособничестве в мошенничестве и получении взяток. Задержание произведено во взаимодействии с сотрудниками оперативно-разыскной части собственной безопасности регионального УМВД России», — пояснили корреспонденту ИА ИА REGNUM в областном управлении следственного комитета России.

В областной полиции по данному факту начали служебную проверку.

«В случае подтверждения вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел и привлечен к установленной законом ответственности. Сотрудники ОРЧ СБ УМВД осуществляют оперативное сопровождение по данному уголовному делу», — сказали в УМВД России по Ярославской области.

Как пояснил адвокат арестованного, свою вину полицейский не признает. По решению Кировского районного суда он отправлен под стражу на 1 месяц и 29 дней до 23 ноября 2019 года.