Москва, 27 сентября, 2019, 14:33 — ИА Регнум. Заросший тиной и почти пересохший старый пруд в пойме реки Яузы осенью 2019 года получил новую жизнь. В рамках комплексного благоустройства и озеленения территории в пойме реки Яуза провели его реконструкцию: водоем очистили и углубили.

Фото — mos.ru Пруд

Парковая зона около реки Яузы, расположенная вдоль улицы Заповедной, является любимым уголком для отдыха местных жителей. Здесь расположен православный храм и эстрадная площадка «Певческое поле». Вдоль реки проложена сеть пешеходных дорожек, а в густой зелени деревьев можно укрыться от зноя в жаркие летние дни.

Старый пруд, расположенный напротив дома 26 по Заповедной улице, с годами заилился и зарос тиной, его берега частично обрушились. Периодически, особенно при продолжительной жаре, пруд почти полностью пересыхал. Для восстановления пруда Департамент капитального ремонта города Москвы разработал и провел целый комплекс мероприятий.

Прежде всего пруд осушили, его иловые отложения выкопали и вывезли. При этом площадь и глубина пруда увеличились — теперь он занимает 650 кв. метров при глубине порядка 3,5 метра. На очищенное и освобожденное от мусора дно водоема насыпали слой песка, а сверху уложили специальный мат, предотвращающий уход воды в грунт. Самым верхним слоем стал гравий, образовавший новую донную поверхность пруда.

Что касается берегов, то их укрепили сваями из лиственницы. После этого пруд наполнили водой и теперь снова радует местных жителей.

«В настоящий момент пруд полностью восстановлен, после проведенной реконструкции он преобразился. К тому же природная стенка вдоль береговой линии водоема делает его более красивым и эстетичным. Теперь около водоема можно не только прогуливаться, но и отдохнуть. Для этого специалисты сделали две террасы, которые расположены друг напротив друга. Площадь каждой из них составляет более 70 кв. м», — рассказали в пресс-службе столичного департамента капремонта.

Сейчас в парке продолжается обустройство детских площадок, на которых будет установлено разнообразное игровое оборудование. Кроме того, в парке ведется устройство экотропы со смотровыми площадками, с которых можно будет полюбоваться живописными видами зеленой зоны. Завершить благоустройство парка планируется уже в нынешнем году.