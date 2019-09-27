Казань, 27 сентября, 2019, 14:28 — ИА Регнум. Финальный этап всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» (входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей»), участие в котором принимают около 600 команд программистов, разработчиков и дизайнеров, стартовал в пятницу, 27 сентября.

Пресс-служба конкурса «Цифровой прорыв» Финал конкурса «Цифровой прорыв»

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил в своем выступлении, что всех участников финала уже можно считать победителями, так как они прошли все предыдущие этапы.

«Сегодня, когда мир стремительно меняется, конкурентоспособность страны, будущее страны определяется уже не наличием природных ресурсов, зданиями, сооружениями и даже технологиями, оно на самом деле определяется людьми, определяется вами», — отметил он.

Вы реализовали свою возможность, а это то, ради чего президент нашей страны Владимир Путин создал автономную организацию «Россия — страна возможностей» и запустил такие проекты конкурсов, как «Лидеры России» для управленцев, как «Я — профессионал» для студентов, «Мой первый бизнес» для школьников и проект «Цифровой прорыв» для IT-специалистов».

Читайте ранее на ИА REGNUM: Крупнейшие хакатоны «Цифрового прорыва» прошли в Москве, СПб и Новосибирске

Читайте также: «Россия — страна возможностей» — открытые, честные социальные лифты»

По мнению Сергея Кириенко, участники финала приобретают не только опыт командного взаимодействия, но и получают возможность поработать с крупными российскими высокотехнологичными компаниями, которые рассчитывают найти среди конкурсантов талантливые кадры для себя, как и руководители регионов.

«Это правильно. Не вы конкурируете — за вас начинают конкурировать», — цитирует слова Сергея Кириенко ТАСС.

Читайте ранее в этом сюжете: 12 перспективных ИТ-решений «Цифрового прорыва» для «Росатома»; «Цифровой прорыв»: 63 решения в номинации «Здравоохранение»