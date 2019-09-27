В Казани стартовал финал конкурса «Цифровой прорыв»
Казань, 27 сентября, 2019, 14:28 — ИА Регнум. Финальный этап всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» (входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей»), участие в котором принимают около 600 команд программистов, разработчиков и дизайнеров, стартовал в пятницу, 27 сентября.
Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил в своем выступлении, что всех участников финала уже можно считать победителями, так как они прошли все предыдущие этапы.
Вы реализовали свою возможность, а это то, ради чего президент нашей страны Владимир Путин создал автономную организацию «Россия — страна возможностей» и запустил такие проекты конкурсов, как «Лидеры России» для управленцев, как «Я — профессионал» для студентов, «Мой первый бизнес» для школьников и проект «Цифровой прорыв» для IT-специалистов».
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По мнению Сергея Кириенко, участники финала приобретают не только опыт командного взаимодействия, но и получают возможность поработать с крупными российскими высокотехнологичными компаниями, которые рассчитывают найти среди конкурсантов талантливые кадры для себя, как и руководители регионов.
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