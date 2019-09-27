Цхинвал, 27 сентября, 2019, 14:10 — ИА Регнум. Альпинисты силовых структур Южной Осетии совершили восхождение на вершину горы Казбек, где водрузили флаги Российской Федерации и Южной Осетии. Альпинисты посвятили свой поход Дню государственного флага республики. Об этом 26 сентября сообщил информагентству «Рес» помощник министра МВД Южной Осетии Марат Багаев.

Cominf.org Югоосетинские альпинисты на вершине Казбека

Для участия в в восхождении на вершину были отобраны шесть человек, которые имели необходимый опыт и подготовку. По поручению президента и верховного главнокомандующего Южной Осетии Анатолия Бибилова восхождение курировал председатель Совета безопасности Валерий Валиев. Подъем на вершину длился семь дней.

На самой вершине горы Казбек альпинисты водрузили флаги Южной Осетии и Российской Федерации.