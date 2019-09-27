Югоосетинские альпинисты подняли флаги Южной Осетии и РФ на вершине Казбека
Цхинвал, 27 сентября, 2019, 14:10 — ИА Регнум. Альпинисты силовых структур Южной Осетии совершили восхождение на вершину горы Казбек, где водрузили флаги Российской Федерации и Южной Осетии. Альпинисты посвятили свой поход Дню государственного флага республики. Об этом 26 сентября сообщил информагентству «Рес» помощник министра МВД Южной Осетии Марат Багаев.
Для участия в в восхождении на вершину были отобраны шесть человек, которые имели необходимый опыт и подготовку. По поручению президента и верховного главнокомандующего Южной Осетии Анатолия Бибилова восхождение курировал председатель Совета безопасности Валерий Валиев. Подъем на вершину длился семь дней.
На самой вершине горы Казбек альпинисты водрузили флаги Южной Осетии и Российской Федерации.