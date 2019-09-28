Санкт-Петербург, 28 сентября, 2019, 14:03 — ИА Регнум. Несмотря на российские успехи в создании собственной инфраструктуры перевалки грузов, порты Прибалтики остаются важным элементом на пути из России в Европу. О том, почему не удается российским портовикам победить своих прибалтийских конкурентов, рассказывает автор ИА REGNUMАнна Мейзер.

Иван Шилов ИА REGNUM Контейнеры

Если с наливными грузами, в первую очередь нефтью и нефтепродуктами, российские портовики разобрались довольно быстро и теперь город Приморск является основной точкой, через которую проходят эти грузы, то, что касается контейнеров и насыпных грузов, здесь всё обстоит до сих пор непросто. Если выразить российские потери в деньгах и единицах веса, то выходит, что через Прибалтику прошло в минувшем году 33 млн тонн грузов на сумму около 30 млрд рублей.

И пока что обработать эти грузы в российских портах не получается. Все дело в том, что прибалтийские поры до сих пор могут обеспечить более высокий уровень сервиса при более низких ценах. Зачастую при этом прибалтийские фирмы используют нелегальные схемы, которые облегчают им и их клиентам жизнь, но являются противозаконными, — и, возможно, здесь лежит решение загадки конкурентоспособной грузоперевозки.

Читайте подробности в статье Анны Мейзер «Непобедимый транзит: сколько Россия теряет на перевозках через Прибалтику».