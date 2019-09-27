Симферополь, 27 сентября, 2019, 13:56 — ИА Регнум. В минувшем курортном сезоне в Крыму было занято от 70% до 95% средств размещения туристов. Об этом 27 сентября на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Приморская трасса

«Всего в этом сезоне работает около 700 коллективных средств размещения. Средний уровень их загрузки составил 70%, а в ряде регионов превысил 95%», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года в Крыму отдохнуло более 6,5 миллионов туристов.